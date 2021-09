Mehr als 5 Millionen sehen ARD-Krimi mit Natalia Wörner

Einschaltquoten

Berlin (dpa) - Der ARD-Krimi «Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg» hat am Samstagabend bei den TV-Quoten vorn gelegen. 5,27 Millionen Zuschauer wollten um 20.15 Uhr Schauspielerin Natalia Wörner als Karla Lorenz sehen, das entspricht einem Marktanteil von 20,4 Prozent.

Das ZDF erreichte mit «Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special» 3,18 Millionen (13,3 Prozent). Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger traten wieder in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» an, der Lohn waren 1,69 Millionen Zuschauer (8,6 Prozent).

Den Film «Seventh Son» auf Vox schalteten 1,65 Millionen ein (6,4 Prozent), «Schlag den Star» auf ProSieben 1,04 Millionen (5,8 Prozent) und «Spione undercover - Eine wilde Verwandlung» auf Sat.1 0,86 Millionen (3,4 Prozent).

Eine weitere Folge der Krimireihe «Hawaii Five-0» auf Kabel eins sahen sich um 20.15 Uhr 0,61 Millionen an (2,4 Prozent) und «Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt» auf RTL Zwei 0,45 Millionen (1,8 Prozent).

