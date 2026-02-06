Mehr als nur Unterricht: THG verabschiedet Franziska Hörner

Hintergrund ist, dass der Vertrag von Frau Hörner nach dem aktuellen Schulhalbjahr nicht verlängert wird. Die Entscheidung dazu kam von der Bezirksregierung Arnsberg. In den vergangenen Tagen hatte es viel Unterstützung aus der Schulgemeinschaft gegeben: Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Kolleginnen und Kollegen setzten sich öffentlich für ihren Verbleib ein, unter anderem mit einer Petition.

Der Abschied am THG fiel entsprechend emotional aus. Viele nutzten die Gelegenheit, um sich persönlich zu bedanken und Frau Hörner für ihr Engagement und ihre Arbeit an der Schule zu würdigen.