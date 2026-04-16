Mehr Extremismus in NRW: Zahl politischer Straftaten steigt deutlich

Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt wurden mehr als 13.600 Fälle registriert - ein Plus von rund 27 Prozent.

Die Entwicklung zeigt sich über mehrere Bereiche hinweg: Sowohl links- als auch rechtsextreme Straftaten haben zugenommen. Gleichzeitig bleibt auch religiös motivierter Extremismus eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden.