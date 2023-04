Mehr Flexibilität an Bahnhöfen: Land NRW plant 1.000 neue Mobilstationen

ÖPNV, Carsharing, E-​Bikes - an Mobilstationen sollen Reisenden nicht nur ein Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, sondern gleich mehrere. Denn Mobilstationen verknüpfen dem Infoportal "Mobil NRW" zufolge, "unterschiedliche Verkehrsmittel systemisch miteinander. Daraus erwächst insbesondere in verdichteten Siedlungsbereichen die Chance, die überlastete Straßeninfrastruktur zu entlasten."

Während viele wohl lieber Pünktlichkeit bei der Deutschen Bahn bevorzugen würden, geht es der Landesregierung jetzt um den Ausbau der Mobilstationen. Besonders wichtig sollen sie vor allem für ländliche Gebiete werden, die damit endlich überhaupt die Möglichkeit bekommen am öffentlichen Nahverkehr teilzunehmen. Insgesamt 1.000 Mobilstationen hat die Landesregierung bisher geplant - bei fast 400 Städten und Gemeinden in NRW. Zu wenig? "Ich finde 1.000 Mobilstationen sind schon eine ambitionierte Marke", sagt der Verkehrspolitische Sprecher der CDU in Nordrhein-Westfalen, Oliver Kraus, uns im Gespräch.

Opposition: Es ist zu wenig Geld für mehr Mobilstationen da

Für die Mobilitätsexpertin der SPD - Julia Kahle-Hausemann - ist der Grund klar, warum bisher nur 1.000 geplant sind. "Es sind nicht genug Finanzen da, um das schnellstmöglich 'auf die Kette zu bekommen'." Wobei sich Bürgerinnen und Bürger teils immer noch die Frage stellen, wofür eine Mobilstation benötigt wird, wenn es mit der Bahn in die nächste Stadt aufgrund von Verspätungen oder Ausfällen dann doch nicht geht. "Der ÖPNV muss einfach anders und besser gefördert werden", kritisiert Kahle-Hausemann.

Für die SPD liegt es demnach am Geld. Die CDU hingegen erklärt, dass Geduld gefragt sei. "Was hier beschrieben wird, ist der Tatsache geschuldet, dass wir ausbauen. Die Verspätungen, die wir haben, vor allem in den dicht besiedelten Gebieten in NRW, werden oft durch Baustellen verursacht." Wie man es dementsprechend zusammenfassen könnte: Es ist gerade nur schlecht, damit es irgendwann mal besser wird. Und wenn das der Fall ist, könnten Mobilstationen für viele einen Sinn ergeben.

Autorin: Antonia Röper (mit Infoportal "Mobil NRW")