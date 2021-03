Mehr Impfdosen für Hagen

Die Stadt Hagen weist darauf hin, dass im Impfzentrum in der Stadthalle noch sehr kurzfristig Termine zu bekommen sind und auch an den kommenden Osterfeiertagen geimpft wird. Da im Hagener Impfzentrum die Impfungen unter anderem bei den berechtigten Berufsgruppen schneller verlaufen sind, stehen über Ostern zusätzliche Impftermine zur Verfügung. Um die Impfung der Bevölkerung zu beschleunigen, sollten alle an einer Impfung Interessierten nachgucken, ob sie einen Termin buchen können. So sind ab sofort für Personen ab 78 Jahren Impftermine über www.terminland.de/impfzentrum-hagen möglich.









