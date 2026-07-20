Mehr Liebe, weniger Angst
Von der Radio Hagen Praktikantin zur Beziehungsmentorin. Dazwischen liegen bei der Hagenerin Nadine Kleifges rund zwanzig Jahre. Nach mehreren Station in der Medienbranche ist sie mittlerweile auf Mallorca gelandet. Von dort aus arbeitet sie als Coach und Beziehungsmentorin.
Veröffentlicht: Montag, 20.07.2026 13:25
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Bei Instagram hat sie über 50.000 Follower. Häufig hat sie es mit Menschen zu tun, die in irgendeiner Form mit Ängsten zu tun haben.
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Im neuen Radio Hagen Podcast wirbt Nadine Kleifges für mehr Miteinander. Einfach mal lächelnd durchs Leben gehen und Menschen damit anstecken. Einfach mal ins Gespräch kommen und so Beziehungen aufbauen. Den Podcast gibt es hier!
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