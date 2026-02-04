Mehr Polizei auf der Straße: Reul will Beamte entlasten

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) reagiert gemischt. Landeschef Patrick Schlüter sagt: Wenn es echte Entlastung gebe, stehe die GdP an der Seite des Ministers. Ein verstecktes Sparprogramm lehnt die Gewerkschaft aber ab. Kritisch sieht die GdP etwa Vorschläge zur Kürzung von Fortbildungen oder Änderungen beim Sporterlass. Zustimmung gibt es dagegen bei Ideen wie vereinfachter Unfallaufnahme oder weniger interner Bürokratie. Irritiert zeigt sich die Gewerkschaft auch über die neue Überschrift „Effizienzinitiative“. Besonders deutlich lehnt sie die mögliche Abschaffung der Verkehrsdirektion ab - gerade mit Blick auf Unfallzahlen und Verkehrstote.

Autor: José Narciandi