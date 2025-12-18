Mehr Stars für «Tomb Raider»-Serie: Weaver und Wittgenstein

Los Angeles (dpa) - Die britische Schauspielerin Sophie Turner (29, «Game of Thrones»), die in einer neuen Serie die Rolle der Action-Heldin Lara Croft spielen wird, erhält prominente Verstärkung. Neben Turner stoßen unter anderem Stars wie Sigourney Weaver (76, «Avatar: Fire and Ash») und Jason Isaacs (62) aus der Harry-Potter-Filmreihe zum Cast der neuen «Tomb Raider»-Serie, teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios mit.

Auch der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein (44, «Ku'damm 77») ist an Bord. Er soll einen Mann namens Lukas spielen, den eine gemeinsame Vergangenheit mit der Abenteurerin Croft verbindet.

Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») mischt als Drehbuchautorin und Produzentin bei der neuen Serie mit, Regie führt Jonathan Van Tulleken («Shōgun»).

Turner tritt als Archäologin und Abenteurerin Croft in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander, die vor ihr die Computerspiel-Heldin in drei «Tomb Raider»-Filmen verkörpert hatten. Sie sei schon lange ein großer Fan von Tomb Raider und der Figur Lara, sagte Turner in einer Mitteilung. Sie habe sich in einer Männerwelt als «starke weibliche Vorbildfigur» behauptet.