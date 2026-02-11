Mehrfamilienhaus nach Brand komplett saniert

Das Feuer war damals am Pfingstwochenende im Dachgeschoss ausgebrochen, als Ursache gilt ein technischer Defekt. Zunächst war unklar, ob das Gebäude wieder hergerichtet werden kann, es bestand Einsturzgefahr. Nicht nur das Feuer sondern auch das Löschwasser hatten massive Schäden angerichtet. Nun aber können wieder Leute einziehen.