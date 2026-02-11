Mehrfamilienhaus nach Brand komplett saniert
Das markante Eckhaus an der Lange Straße 85 ist nach dem Brand vor dreieinhalb Jahren wieder bewohnbar. Die Wohnungsgenossenschaft GWG hat das Gebäude komplett saniert und wieder ein Schmuckstück daraus gemacht.
Veröffentlicht: Mittwoch, 11.02.2026 06:45
Die Wohnungen wurden modernisiert und Balkone angebaut. Geheizt wird nun per Wärmepumpe. In dem über hundert Jahre alten Mehrfamilienhaus gab es zum Beispiel noch die alten Toiletten-Räume auf halber Treppe, diese wurden genutzt, um einen Aufzug einzubauen.
Das Feuer war damals am Pfingstwochenende im Dachgeschoss ausgebrochen, als Ursache gilt ein technischer Defekt. Zunächst war unklar, ob das Gebäude wieder hergerichtet werden kann, es bestand Einsturzgefahr. Nicht nur das Feuer sondern auch das Löschwasser hatten massive Schäden angerichtet. Nun aber können wieder Leute einziehen.