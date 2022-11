Mein Haus, mein Feind: Polit-Thriller mit Tobias Moretti

Berlin (dpa) - Deutschland im Jahr 2029 ist kein sehr schöner Ort zum Leben. Eine rechtspopulistische Regierung ist an der Macht und unterdrückt mehr und mehr die Meinungsfreiheit im Land. Das bekommt auch der Investigativ-Journalist Johann Hellström (Tobias

Moretti) zu spüren, als er von seinem Verlag unter fadenscheinigen Gründen vor die Tür gesetzt wird. Unabhängiger Journalismus kann in dieser düsteren Zukunft fast schon lebensgefährlich werden.

Hellström flieht mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) in sein

luxuriöses Ferienhaus auf einer einsamen Ostsee-Insel. Aber in dieser

scheinbaren Idylle steht dem Paar bald ein ganz anderer Feind

gegenüber. Der brisante Thriller «Das Haus» läuft am Montag um 20.15

Uhr bei 3sat im Rahmen des Wettbewerbs um den 3satPublikumspreis. Dort wird eine Auswahl der besten TV-Filme dieses Jahres gezeigt.

Hellström hat sich ein hypermodernes Smart Home bauen lassen. Hier

öffnen sich die Türen auf Zuruf, morgens vor dem Spiegel gibt es den

digitalen Gesundheitscheck, und der autonome Kühlschrank meldet sich

beim Lebensmittelhändler, wenn die Fächer sich leeren. Diese

unheimlich smarte, neue High-Tech-Welt steckt natürlich voller

Tücken. Überall im Haus hängen Kameras, die alles archivieren.

Bald kommt es zu Argwohn und Misstrauen zwischen den Ehepartnern,

später entdeckt Hellström auf einer Datei einen Seitensprung seiner

Frau. Dabei scheint es so, als habe die ausgefeilte Technik im Haus

ihn auf diese Fährte gesetzt. Dieser raffinierte Luxus-Schuppen, der

jede Bewegung seiner Bewohner kennt und alle Daten sammelt, scheint

ein Eigenleben zu besitzen. Hellström und Lucia agieren dagegen immer

mehr wie Marionetten, die an unsichtbaren Fäden hängen. Nur in der

freien Natur, im Wald oder im Kajak auf dem Wasser fühlt sich der

verfolgte Journalist noch sicher.

Thriller mit dystopischen Elementen

Regisseur Rick Ostermann («Wolfskinder; «Das Boot») hat einen

beklemmenden Thriller mit dystopischen Elementen in Szene gesetzt.

Basierend auf einer Kurzgeschichte des Journalisten Dirk Kurbjuweit

entwirft sein Film die Vision einer Zukunft, in der die äußere

Repression mit einer smarten digitalen Kontrolle korrespondiert.

Und irgendwann geht beides ineinander über. «Der vermeintliche

Rückzugsort, das Ferienhaus, ist tatsächlich Beobachter, Machthaber

und Kontrolleur. Es nimmt gefangen - zunächst im positiven, dann im

erschreckend wörtlichen Sinne», sagt Ostermann laut Arte-Presseheft.

Die Situation eskaliert, als Layla (Lisa Vicari) und Alex (Max von

der Groeben), zwei junge Regimekritiker und mutmaßliche Terroristen,

in dem Ferienhaus Zuflucht suchen. Lucia sympathisiert ganz offen mit

den Revoluzzern, ihr Mann Johann dagegen lehnt Gewalt kategorisch ab.

Die Spannungen zwischen den Eheleuten nehmen zu, bis beide

schließlich draußen vor der Tür stehen. Eine Nacht im Wald am

Lagerfeuer bringt sie wieder näher zusammen, sie planen ihre Flucht

aus Deutschland. Aber die Katastrophe lässt sich nicht mehr

aufhalten.