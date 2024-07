Meister Leverkusen eröffnet Saison in Mönchengladbach

Frankfurt/Main (dpa) - Meister Bayer Leverkusen muss die 62. Spielzeit in der Fußball-Bundesliga in der Fremde eröffnen. Die Werkself bestreitet das Saisonauftaktspiel am 23. August (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. Dies gab die Deutsche Fußball Liga gut zwei Stunden vor der Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekannt.

In der vergangenen Saison setzte sich Leverkusen in Mönchengladbach mit 3:0 durch. In der Rückrunde gab es ein 0:0 - es war das einzige Saisonspiel des Double-Gewinners, in dem Bayer kein Treffer gelang. Die Fans können das brisante Rhein-Derby im Free-TV bei Sat.1 sowie beim Streamingdienst DAZN verfolgen.

Auch der Auftakt der 2. Bundesliga hat es in sich. Am 2. August kommt es zum Traditionsduell zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und dem Hamburger SV. Für HSV-Trainer Steffen Baumgart wird es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Das Spiel wird von Sat.1 und Sky übertragen.