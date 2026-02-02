Meister ohne Mühe: Hartensteins Thunder gewinnen Topspiel

Denver (dpa) - Die Basketballer der Oklahoma City Thunder haben sich in der NBA stark zurückgemeldet. Der Titelverteidiger mit dem wieder fitten deutschen Center Isaiah Hartenstein feierte im Spitzenspiel bei den Denver Nuggets einen ungefährdeten 121:111-Erfolg und baute damit die Tabellenführung an der Spitze der Western Conference aus. Oklahoma hatte drei der vergangenen vier Spiele verloren.

In der Höhe von Denver gaben die Thunder jedoch vom ersten Ballbesitz weg den Ton an und brachten die Führung sicher ins Ziel. Überragender Mann war Shai Gilgeous-Alexander mit 34 Punkten und 13 Vorlagen.

Hartenstein holte in gut 21 Minuten vier Punkte, fünf Rebounds, einen Assist und einen Steal, war aber vor allem in der Defensive gegen Nuggets-Star Nikola Jokic gefordert. Der Serbe war genau wie Hartenstein erst am Donnerstag von einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt und kam auf für ihn mäßige 16 Zähler. Bester Scorer der Gastgeber war Peyton Watson mit 29 Punkten.

Anwurfzeit in San Antonio wird verlegt

Weniger erfolgreich verlief der Abend für die deutschen Stars der Orlando Magic, die 103:112 bei den San Antonio Spurs verloren. Ohne den weiterhin wegen einer Knöchelverletzung fehlenden Welt- und Europameister Franz Wagner war Desmond Bane mit 25 Zählern der beste Punktesammler für Orlando. Moritz Wagner steuerte in acht Minuten ebenso viele Zähler bei, Tristan da Silva kam in knapp 28 Minuten auf sieben Punkte, fünf Rebounds, drei Vorlagen und einen Steal.

Das Spiel hatte wegen der Reisestrapazen der Spurs, die aufgrund des Schneesturms in den USA bis zum Sonntag in Charlotte festhingen, erst mit fünf Stunden Verspätung begonnen. Der Franzose Victor Wembanyama führte die Texaner mit 25 Punkten, acht Rebounds, fünf Blocks und vier Steals zum Sieg. Orlando bleibt mit 25 Siegen und 23 Niederlagen im Osten Achter, San Antonio zog durch den 33. Saisonsieg an den Nuggets vorbei auf Rang zwei im Westen.