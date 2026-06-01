Mensch und Maschine wohlauf
Frank Jobst aus Dahl ist wieder da. Vor 3 Wochen hat er sich mit einem umgebauten Lastenfahrrad auf den Weg gemacht. Mensch und Maschine haben gut durchgehalten.
Sein Ziel: Vor allem Abschalten und dabei zumindest einen Teil des Jakobswegs zu fahren hat er also erreicht.
Veröffentlicht: Montag, 01.06.2026 17:22
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Mit seinem tiefschwarzen Lastenfahrrad mit Bett-Überbau hat Frank Jobst aber auch abseits der vollen Straßen die Blicke auf sich gezogen.
Konkrete Pläne für eine neue Tour gibt es nicht. Dafür viele Interessenten in seinem Umfeld, die sich das Lastenfahrrad gerne für eine Tour ausleihen möchten.
Sandra Hoyer hat ihn besucht und ihn gefragt: Wer hat denn jetzt zuerst geschwächelt: Mensch oder Maschine?
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