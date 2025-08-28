Merz auf der Fregatte «Bayern» gelandet

Navigation

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 10:28

Für Bundeskanzler Merz ist es eine Premiere. Er besucht erstmals die Marine in Rostock. Nach einem Gespräch mit dem Marineinspekteur ging's per Hubschrauber auf die Fregatte «Bayern» in der Ostsee.

Bundeskanzler Merz besucht Marine
© Jens Büttner/dpa

Kanzler auf Flottenbesuch

Rostock (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine in Rostock begonnen. Nach einer vertraulichen Gesprächsrunde im Marinekommando mit dem Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, besuchte er das neue nationale Hauptquartier «Commander Task Force Baltic» (CTF). Anschließend flog Merz mit dem Hubschrauber auf die Fregatte «Bayern», wo er im Seegebiet vor Warnemünde eine Marine-Übung verfolgte will. 

Auf dem Programm stehen dabei Übungen der Seeversorgung, der Flug- und U-Boot-Abwehr sowie der Verteidigung gegen einen Flugkörperangriff. Nach dem Besuch in Rostock reist Merz nach Frankreich, wo er sich am Abend in Toulon mit Präsident Emmanuel Macron trifft. Die Deutsche Marine zählt etwa 15.300 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist nach der Luftwaffe (28.000) und dem Heer (63.000) die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr.

Bundeskanzler Merz besucht Marine
Der Kanzler ist gelandet auf der Fregatte «Bayern». © Jens Büttner/dpa
Der Kanzler ist gelandet auf der Fregatte «Bayern».
© Jens Büttner/dpa
Die Fregatte «Bayern» kurz vor dem Ablegen.© Jens Büttner/dpa
Die Fregatte «Bayern» kurz vor dem Ablegen.
© Jens Büttner/dpa
Soldaten bereiten sich auf der Fregatte «Bayern» auf die Ankunft des Bundeskanzlers vor.© Jens Büttner/dpa
Soldaten bereiten sich auf der Fregatte «Bayern» auf die Ankunft des Bundeskanzlers vor.
© Jens Büttner/dpa

