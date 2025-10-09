Navigation

Merz blickt optimistisch auf jüngste Entwicklungen in Nahost

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 10:36

Der Durchbruch bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas stimmt auch Kanzler Merz zuversichtlich. Noch müsse aber die endgültige Lösung abgewartet werden.

Nach dem Koalitionsausschuss
© Kay Nietfeld/dpa

Gaza-Krieg

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich angesichts des Durchbruchs bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs zuversichtlich gezeigt – zugleich warnte er aber auch vor einer voreiligen Bewertung. «Also die Hoffnungen, auch was Israel betrifft und den Gazastreifen betrifft, haben hier in der letzten Nacht noch einmal zugenommen, aber noch ist das nicht wirklich abgeschlossen», sagte der CDU-Chef vor Journalisten in Berlin. 

«Die Entwicklung in Israel macht uns Mut. Hier gibt es offensichtlich eine große Chance, in den nächsten Stunden schon zu einer Übereinkunft mit der Hamas zu kommen», betonte Merz. Es gebe die Chance, dass noch in dieser Woche die verbliebenen israelischen Geiseln von der Terrororganisation Hamas freigelassen würden und es dann auch zu einem Rückzug der israelischen Armee im Gazastreifen kommt. «Insofern beobachten wir die Situation natürlich sehr genau und bleiben zuversichtlich, dass es, wie gesagt, noch in dieser Woche zu einer Lösung dort kommt.»

US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Stunden einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die Hamas bestätigte die Einigung.

© dpa-infocom, dpa:251009-930-140758/1

Weitere Meldungen

170.000 Tonnen UN-Hilfsgüter warten auf Einlass nach Gaza

Politik Lebensmittel, Zelte, Medikamente: UN-Teams stehen mit Hilfskonvois in den Startlöchern, doch sie brauchen grünes Licht von Israel.

Nahostkonflikt - Hilfsgüter für den Gazastreifen

Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?

Politik Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe.

Nahostkonflikt - Tel Aviv

Brände und Verletzte im Raum Odessa nach Russlands Angriffen

Politik Die südukrainische Region Odessa gehört zu den am häufigsten von Russland getroffenen Zielen. Erneut gab es dort zahlreiche Brände und mehrere Verletzte.

Ukraine-Krieg - Odessa
skyline