Merz: Russland testet unsere Verteidigungsbereitschaft

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 12:57

Antrittsbesuch bei der Marine. Der Bundeskanzler kommt mit dem Hubschrauber auf die Fregatte. Die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr sei von großer Bedeutung, so Friedrich Merz.

Bundeskanzler Merz besucht Marine
© Jens Büttner/dpa

Kanzler bei der Flotte

Rostock (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Bereitschaft der Bundesregierung bekräftigt, die Bundeswehr und deren Teilstreitkräfte auch in Zukunft massiv zu unterstützen. «Wir sehen tägliche Aktionen der russischen Armee. Sie testen unsere Verteidigungsbereitschaft und unsere Verteidigungsfähigkeit», sagte Merz bei seinem Antrittsbesuch bei der Marine an Bord der Fregatte «Bayern» im Seegebiet vor Warnemünde. 

«Und deshalb will ich sagen, wir werden in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren alles tun, die Freiheit, den Frieden und die territoriale Integrität des Bündnisgebietes zu schützen», so der Kanzler. Die Landes- und Bündnisverteidigung sei seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 notwendiger geworden. 

Merz hatte zuvor in Rostock im Marinekommando mit Marineinspekteur Jan Christian Kaack gesprochen und das neue nationale Hauptquartier «Commander Task Force Baltic» (CTF) besichtigt. Das 2024 gegründete CTF plant maritime Operationen und Übungsvorhaben und führt von der Nato zugeteilte Seestreitkräfte in Frieden, Krise und Krieg. Die Deutsche Marine zählt etwa 15.300 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist nach der Luftwaffe (28.000) und dem Heer (63.000) die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr. 

Merz flog mit dem Hubschrauber von der Fregatte zurück an Land. Er reist anschließend nach Frankreich, wo er in Toulon mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Abend isst.

Gut gelandet auf der Fregatte «Bayern».© Jens Büttner/dpa
Gut gelandet auf der Fregatte «Bayern».
© Jens Büttner/dpa
Zum Antrittsbesuch bei der Flotte.© Jens Büttner/dpa
Zum Antrittsbesuch bei der Flotte.
© Jens Büttner/dpa
Soldaten bereiten sich auf Ankunft des Bundeskanzlers vor. © Jens Büttner/dpa
Soldaten bereiten sich auf Ankunft des Bundeskanzlers vor.
© Jens Büttner/dpa
Die Fregatte «Bayern» vor dem Auslaufen auf die Ostsee. © Jens Büttner/dpa
Die Fregatte «Bayern» vor dem Auslaufen auf die Ostsee.
© Jens Büttner/dpa
Bundeskanzler in der Operationszentrale an Bord.© Jens Büttner/dpa POOL/dpa
Bundeskanzler in der Operationszentrale an Bord.
© Jens Büttner/dpa POOL/dpa
Bundeskanzler auf der Brücke der Fregatte «Bayern».© Jens Büttner/dpa POOL/dpa
Bundeskanzler auf der Brücke der Fregatte «Bayern».
© Jens Büttner/dpa POOL/dpa
Bundeskanzler beobachtet Abwehrübungen von der Fregatte «Bayern»© Jens Büttner/dpa
Bundeskanzler beobachtet Abwehrübungen von der Fregatte «Bayern»
© Jens Büttner/dpa

skyline