Merz: Sehr kollegiale Arbeitsatmosphäre in Koalition

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz bescheinigt seiner schwarz-roten Koalition trotz ihres ruckeligen Starts eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. «Wir haben es wirklich in den letzten Monaten geschafft, eine sehr, sehr gute, sehr kollegiale, sehr offene Arbeitsatmosphäre in dieser Koalition zu schaffen», sagte der CDU-Chef nach der Kabinettsklausur im Norden von Berlin. «Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass die uns gestellten Aufgaben gelöst werden können.»

Die Regierung aus Union und SPD ist seit rund fünf Monaten im Amt und hat sich in dieser Woche zu ihrer ersten Klausurtagung getroffen. Man sehe die Probleme der Wirtschaft und habe den Anspruch, hier wieder an die Spitze zu kommen, sagte Merz. Die Investitionsprogramme der Bundesregierung würden bereits gut angenommen. Die Unternehmen investierten wieder mehr.