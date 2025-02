Mexikanische Kultsängerin Paquita la del Barrio ist tot

Veracruz (dpa) - Die mexikanische Sängerin Paquita la del Barrio ist im Alter von 77 Jahren gestorben. «Sie hinterlässt in den Herzen all jener, die sie kannten und ihre Musik genossen, unauslöschliche Spuren», hieß es am Montag (Ortszeit) in einem Post auf dem Instagram-Kanal der Sängerin.

Die Sängerin habe am Vorabend in ihrer Heimat Veracruz normal zu Abend gegessen, sich schlafen gelegt und sei dann nicht mehr aufgewacht, sagte Francisco Torres, der Manager der Sängerin, dem Fernsehsender NMás. Berichten zufolge hatte sie in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen gekämpft.

Widerstand gegen die Macho-Kultur

Paquita la del Barrio - mit bürgerlichem Namen Francisca Viveros Barradas - habe in ihrer fünf Jahrzehnte langen Karriere mit Konventionen der männerdominierten mexikanischen Musikszene gebrochen, schrieb die Zeitung «El Universal». In ihren Texten habe sie die Macho-Kultur angeprangert. Ihr wohl bekanntestes, mit Schimpfwörtern gespicktes Lied «Rata de dos patas» («Ratte auf zwei Beinen») sei zu einer «Hymne gegen Verrat und Missbrauch» geworden.

Die Sängerin wurde für drei Grammys nominiert und 2021 bei den Billboard Latin Music Awards für ihr Lebenswerk geehrt. Unterstützt wurde sie bei der Verleihung in Miami von dem puerto-ricanischen Superstar Bad Bunny, der ihr das Mikrofon hielt. In Anspielung auf eine Zeile aus «Rata de dos patas» sagte die Sängerin augenzwinkernd zu ihm: «Du bist nutzlos».