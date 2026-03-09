Michael Sommerstange startet neue Spenden-Radtour für die Aktion Lichtblicke
Radabenteurer Michael Sommerstange steigt erneut für den guten Zweck aufs Fahrrad: Nach dem großen Erfolg seiner ersten Spendentour plant der Dortmunder auch 2026 wieder eine besondere Reise quer durch Italien. Sein Ziel bleibt dasselbe: Spenden für Kinder und Familien in schwierigen Lebenslagen sammeln – zugunsten der Aktion Lichtblicke.
Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 10:28
Von Palermo nach San Marino – eine besondere Route durch Italien
In diesem Jahr führt Sommerstanges Spendenfahrt von Palermo auf Sizilien bis nach San Marino. Damit vollendet der passionierte Radfahrer zugleich ein persönliches Vorhaben. Insgesamt wird er rund 2.600 Kilometer zurücklegen.
Die Strecke hat für ihn eine besondere Bedeutung:
„Wenn ich fertig bin, dann habe ich alle Küstenmillimeter von Südeuropa abgeradelt. Das sind dann siebzehneinhalbtausend Kilometer durch 18 Länder.“
Vor allem die Routen entlang der Küste faszinieren ihn. „Es ist einfach wunderschön, wenn man rechts das Meer und links die Berge hat. Das ist sehr inspirierend – für mich und auch für die Menschen, die meine Reise verfolgen.“
Radfahren für den guten Zweck: Unterstützung für Kinder in Not
Warum sammelt Michael Sommerstange Spenden für die Aktion Lichtblicke? Dahinter steckt eine persönliche Motivation.
„Ich habe selbst zwei Söhne und einen sehr guten Bezug zu Kindern. Meine Kinder hatten das Glück, in guten Verhältnissen aufzuwachsen, und ich weiß, dass das nicht überall so ist.“
Für ihn steht vor allem der Gedanke der Solidarität im Mittelpunkt:
„Man sollte sich fragen: Was kann ich für andere tun? Aktion Lichtblicke steht für Vertrauen, und ich weiß, dass das Geld dort gut verwendet wird.“
Die wahren Helden seiner Tour sieht er jedoch woanders:
„Ich fahr nur Fahrrad. Die echten Helden sind die Spender, die das Geld geben.“
Rückblick: Über 3.000 Euro Spenden bei der ersten Tour
Schon im vergangenen Jahr zeigte sich, wie viel ein persönliches Engagement bewirken kann. Auf seiner ersten Spenden-Radreise durch sieben europäische Länder sammelte Sommerstange innerhalb von zehn Wochen mehr als 3.000 Euro für die Aktion Lichtblicke – dreimal so viel wie ursprünglich geplant.
Der Erfolg überraschte selbst den erfahrenen Radfahrer, der zuvor noch nie eine eigene Spendenaktion organisiert hatte.
Begegnungen, Kulturen und Inspiration unterwegs
Neben der sportlichen Herausforderung sind es vor allem die Begegnungen mit Menschen, die Sommerstange antreiben.
„Man bekommt ein gutes Gefühl für andere Kulturen und viel mehr Verständnis für Menschen“, erzählt er. Die vielfältigen Landschaften Europas – von hohen Gebirgszügen bis zu weiten Küstenlandschaften – machten jede Tour für ihn zu einem besonderen Erlebnis.
Alltag auf zwei Rädern: Minimalismus und Ausdauer
Eine mehrwöchige Fahrradtour bedeutet auch, sich auf das Nötigste zu beschränken. Alles, was Sommerstange braucht, transportiert er selbst auf dem Rad.
„Man muss einiges Weniges mitnehmen“, sagt er schmunzelnd im Interview mit den NRW-Lokalradios. Zwei Trikotsätze, Ersatzschläuche, Werkzeug und sogar Ersatzspeichen gehören zur Grundausstattung. Erfahrungen aus früheren Touren – darunter mehrere Reifenpannen – haben seine Vorbereitung geprägt.
Heute legt er pro Tag bewusst weniger Kilometer zurück als früher:
„Im Schnitt etwa 70 Kilometer. Das ist eine gute Mischung aus Sport, Erlebnissen und Zeit, die Kulturen kennenzulernen.“
Das Spendenziel 2026: Noch mehr Hilfe ermöglichen
Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr hat sich Sommerstange für 2026 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.
„Letztes Mal kamen über 3.000 Euro zusammen. Dieses Jahr würde ich natürlich gerne mehr sammeln“, sagt er. Auch wenn das eine Herausforderung sei, wolle er alles daransetzen.
Besonders freut er sich auf die gemeinsame Unterstützung durch viele Menschen:
„Ich freue mich sehr darauf, wieder etwas Gutes zu tun – zusammen mit den Spendern.“
Gemeinsam Lichtblicke schaffen
LINK zur Spendenaktion von Michael Sommerstange