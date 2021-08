Mindestens sechs Tote nach Anschlag bei Kabuler Flughafen

Lage in Afghanistan

Washington (dpa) - Bei dem Anschlag am Flughafen Kabul sind der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency auf Twitter mit. Die Nichtregierungsorganisation betreibt ein Krankenhaus vor Ort.

Zuvor hatte das US-Verteidigungsministerium von einer unbekannten Zahl von Toten oder Verletzten gesprochen. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, schrieb auf Twitter, das Pentagon könne bestätigen, dass die Explosion an einem der Flughafen-Tore «eine unbekannte Zahl von Opfern» verursacht habe.

Bei dem Anschlag sind nach Angaben der US-Regierung auch Amerikaner zu Schaden gekommen. Das schrieb Kirby auf Twitter und bezeichnete den Angriff an einem der Flughafen-Tore als «komplexe Attacke». Eine Zahl von Toten oder Verletzten nannte er nicht. Kirby bestätigte außerdem, dass es zu einer weiteren Explosion bei einem nahe gelegenen Hotel gekommen sei. Mehrere internationale Medien berichteten unter Berufung auf die Taliban von einer zweistelligen Zahl an Todesopfern.

Keine deutschen Soldaten unter den Opfern

Deutsche Soldaten waren von der Explosion einem Tweet des Einsatzführungskommandos zufolge nicht betroffen. «Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr MESZ zu einer Explosion im Außenbereich des Flughafens Kabul», teilte das Einsatzführungskommando mit. Nähere Informationen lägen aber noch nicht vor.

Die Sicherheitslage rund um den Flughafen hatte sich in den vergangenen Stunden noch einmal deutlich zugespitzt. Die deutsche Botschaft in Afghanistan und andere Stellen hatten vor einer Terrorgefahr gewarnt. Die US-Botschaft hatte US-Bürger, die sich am Abbey Gate, East Gate oder North Gate aufhielten, in der Nacht zu Donnerstag dazu aufgerufen, das Gebiet «sofort» zu verlassen. Großbritanniens Staatssekretär im Verteidigungsministerium, James Heappey, sprach noch am Donnerstagmorgen von der Drohung eines «ernsthaften, unmittelbaren, tödlichen Angriffs» binnen Stunden auf den Flughafen oder die von westlichen Truppen genutzten Zentren.

Evakuierungseinsatz der Bundeswehr endet

Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan endet wegen des bevorstehenden Abzugs der US-Streitkräfte vom Flughafen und der Terrorgefahr in Kürze. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hoben die drei letzten Maschinen mit schutzbedürftigen Personen an Bord in Kabul ab. Die Bundeswehr hat damit am Donnerstag mit insgesamt vier Maschinen Schutzbedürftige und Soldaten dieses Einsatzes ausgeflogen.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban versuchen Tausende Menschen, aus Afghanistan zu fliehen. Seit mehr als einer Woche versammeln sie sich rund um verschiedene Eingänge des Flughafens, um auf einen Evakuierungsflug zu kommen. Dabei herrschten rund um den Flughafen dramatische Zustände - mehrere Menschen sind ums Leben gekommen.

Warnungen vor Terroranschlägen

Die Bundeswehr hatte bereits am Dienstag berichtet, das zunehmend potenzielle Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat in Kabul unterwegs seien. Ähnlich hatte sich US-Präsident Joe Biden geäußert. Praktisch täglich versuche ein örtlicher Ableger des IS, den Flughafen anzugreifen, hatte er erklärt. Die Terrormiliz sei auch ein «erklärter Feind» der Taliban. Biden begründete unter anderem mit dieser Terrorgefahr auch sein Festhalten an dem Plan, die US-Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen.

Einige internationale Partner hatten die USA zu einer Verlängerung des Einsatzes aufgefordert, um noch mehr Zeit für die Evakuierungen zu haben. Der Militäreinsatz ist von den US-Truppen abhängig. Taliban-Kämpfer sollen an ihren Kontrollstellen im Umfeld des Flughafens bereits mehrere Attentäter der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) abgefangen und getötet haben, heißt es aus Militärkreisen.

Die Taliban haben Mitte August die Macht in Afghanistan an sich gerissen.

© dpa-infocom, dpa:210826-99-978692/15