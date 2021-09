Ministerium setzt Download von Notruf-App «nora» aus

Die App «nora» soll Hörgeschädigten in Not helfen. Nachdem am Mittwoch zeitweise die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen waren, war der Ansturm auf die App groß - und die Server am Limit.

© Rolf Vennenbernd (dpa)