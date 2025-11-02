Mireille Mathieu: Chanel-Hut und Sonnenschutz gegen die Zeit

Paris (dpa) - Chanson-Legende Mireille Mathieu (79) hat schon in jungen Jahren einiges für eine schöne Haut im Alter getan. Sie lebt gesund, achtet auf sich – und schwört auf Sonnenschutz. «Ich benutze Creme mit Lichtschutzfaktor 50, auch im Winter», verriet sie der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Denn selbst hinter Wolken könne die Sonne der Haut zusetzen.

Im Sommer greift Mathieu zudem auf ein kleines Accessoire-Arsenal zurück: einen eigens von Chanel für sie entworfenen Hut aus feinem Musselin und einen chinesischen Sonnenschirm. «Seit meinem 23. Lebensjahr meide ich direkte Sonne im Gesicht.»

Über das Aussehen im Alter sagt die Französin der dpa aber auch: «Das ist genetisch bedingt, glaube ich.» Am 22. Juli 2026 wird die international bekannte Sängerin ihren 80. Geburtstag feiern.

Noch immer auf der Bühne

Seit 60 Jahren steht sie unermüdlich auf der Bühne. In Frankreich feiert sie dieses Jubiläum derzeit mit zahlreichen Konzerten.

Wenige Monate nach ihrem runden Geburtstag kommt die Chanson-Legende nach Deutschland, wo ihre Konzerte zuletzt allesamt ausverkauft waren. Was sie diesmal singen wird, weiß sie noch nicht – «auf jeden Fall wieder Lieder auf Deutsch», sagte sie. «Denn das Publikum singt dann mit. Das deutsche Publikum ist wunderbar – sie kennen die Texte auswendig.» Den Auftakt zu ihren 13 Konzerten in Deutschland feiert sie am 28. Oktober in Chemnitz.