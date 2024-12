Mit 58 Jahren: Schauspielerin Lilly Forgách gestorben

Lilly Forgách kannten viele aus dem Fernsehen. In Krimis und in Filmen war die gebürtige Regensburgerin zu sehen. In München spielte sie zudem Theater. Nun ist sie nach kurzer Krankheit gestorben.

© Carolin Tietz/Agentur Gotha Mittermayer/dpa