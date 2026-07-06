Mit Blaulicht nach Berlin: NRW-Kommunen schlagen Alarm

Gladbecks Bürgermeisterin Bettina Weist macht deutlich, dass viele Kommunen nach Jahren des Sparens kaum noch Handlungsspielraum haben.

„Wir sind ja seit vielen Jahren in der Haushaltssicherung. Wir haben teilgenommen am Stärkungspakt, haben in der Zeit alles ausgepresst, was noch auszupressen war. So sprechen wir das immer. Also die Zitrone ist mehr als ausgepresst. Wir sind an alle freiwilligen Leistungen gegangen – von daher ist da nichts weiter einzusparen.“

Im Gespräch mit dem Leiter unseres Landtagsstudios, José Narciandi, betont sie, dass es längst nicht mehr nur um Haushaltszahlen gehe. Gerade finanzschwache Städte müssten ihren Bürgerinnen und Bürgern weiterhin gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

„Wenn es um Würde geht, geht es ja auch darum, dass man als Stadt Möglichkeiten bietet der eigenen Bevölkerung, den Menschen, die bei uns leben, dass die auch teilhaben können am gesellschaftlichen Leben. Dass man Infrastruktur nutzen kann und dass diese Infrastruktur in einem guten Zustand ist."