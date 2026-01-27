Mit «Hollywood-Glamour»: Topmodel-Finale diesmal in den USA

München/Los Angeles (dpa) - Deutschlands neues Topmodel wird dieses Jahr in den USA gekürt. Das Finale der ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel» soll in Los Angeles stattfinden.

Ein «Finale mit echtem Hollywood-Glamour» kündigt der Sender an. «Nach dem Allstars-Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr senden wir 2026 mit einem neuen Konzept», sagt Sendersprecher Christoph Körfer und verspricht «viele Stars».

Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Heidi Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann Tom Kaulitz lebt.

Für die 21. Staffel der Model-Castingshow gibt es in diesem Jahr zwei Starttermine. Der Wettbewerb der männlichen Kandidaten beginnt am 11. Februar, die Frauen folgen am Tag danach, dem 12. Februar.