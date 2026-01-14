Anzeige
Mit KI gegen Leerstände
© Quelle: Marketingclub Hagen
Mit KI gegen Leerstände

Eine neue Software soll helfen, Leerstände in der Fußgängerzone zu verringern. Die Industrie- und Handelskammer ist dabei, mit Hilfe der Fernuni und dem "Zukunftszentrum KI NRW" diese KI-gestützte Programm zu entwickeln.

Veröffentlicht: Mittwoch, 14.01.2026 08:01

Wenn es funktioniert, ist die Software für drei Gruppen interessant: erstens für Unternehmer, die den besten Standort für ein Ladenlokal suchen. Zweitens für Immobilienbesitzer, die nach einem Mieter suchen, der erfolgreich sein Geschäft in ihrer Immobilie betreiben kann. Drittens für die Stadt, um ausanalysierte freie Ladenlokale für Handelsketten interessant zu machen. Stadt, um Tobias Prinz ist bei der Kammer zuständig für dieses Modell:

Tobias PrinzKI gegen Leerstände
Prinz hofft vorsichtig optimistisch, dass er im Sommer einen Prototypen der Software vorstellen kann. In unserem Programm haben wir einen Beitrag dazu gesendet. Hier ist er:

Beitrag KI gegen Leerstände
