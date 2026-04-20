Mit Lastenfahrrad auf den Jakobsweg

Frank Jobst aus Dahl hatte eine verrückte Idee: Mit dem Fahrrad den Jakobsweg fahren, aber Bett und Küche dabei mitnehmen.

Dabei herausgekommen ist ein umgebautes Lasten-Fahrrad mit Kochbereich, Küchenbereich und einem Dachgepäckträger als Schlafgelegenheit. Ein Solarpanel zur Energieversorgung gibts auch und Anfang Mai geht es für den Dahler los.