Mit Lastenfahrrad auf den Jakobsweg
Frank Jobst aus Dahl hatte eine verrückte Idee: Mit dem Fahrrad den Jakobsweg fahren, aber Bett und Küche dabei mitnehmen.
Dabei herausgekommen ist ein umgebautes Lasten-Fahrrad mit Kochbereich, Küchenbereich und einem Dachgepäckträger als Schlafgelegenheit. Ein Solarpanel zur Energieversorgung gibts auch und Anfang Mai geht es für den Dahler los.
Veröffentlicht: Montag, 20.04.2026 17:46
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Wer die ungewöhnliche Reise verfolgen will, kann das bei Instagram machen. Unter „bedmobil“ gibt’s ab Mai Fotos und Reiseberichte. Einen ausführlichen Beitrag findet ihr bei uns in der Mediathek.
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