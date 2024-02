Mit Manpower – Staffelauftakt von «Germany's Next Topmodel»

Berlin (dpa) – Gleich zwei Neuerungen bringen frischen Wind in die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel» (GNTM). Zum ersten Mal laufen nicht nur Frauen über den Laufsteg – auch männliche Models dürfen diesmal an der ProSieben-Castingshow teilnehmen.

Damit wird es am Ende der mittlerweile 19. GNTM-Staffel auch zum ersten Mal zwei Gewinner geben - einen Mann und eine Frau. Beide erhalten 100.000 Euro Preisgeld und werden auf dem Cover der Modezeitschrift «Harper's Bazaar» zu sehen sein. Noch nie zuvor schaffte es ein männliches Model auf das Cover des Magazins.

Heidi im Flieger kennengelernt

Der Staffelstart am Donnerstag stand klar im Zeichen der männlichen Teilnehmer: Mit dabei ist etwa der 30 Jahre alte Niklas aus Norderstedt. Er ist das erste männliche Model, das Heidi Klum für ihre Show entdeckt hat. «Model-Mama» Klum sah ihn auf einem Flug in den Sommerurlaub. Er arbeitete dort als Kabinenchef.

«Es hat angefangen wie ein normaler Tag und am Ende rufe ich meinen Freund an und sage: "Ach übrigens: Ich hatte Heidi Klum an Bord und jetzt bin ich bei Germany's Next Topmodel"», schildert Niklas seine Rekrutierung als erster männlicher GNTM-Teilnehmer.

Auch die beiden 24 Jahre alten Zwillingsbrüder Julian und Luka möchten weit in der Sendung kommen. Die Brüder aus Frankfurt sind nahezu unzertrennlich - nur zu Dates nehmen sie sich nicht gegenseitig mit, verraten sie. «Unser Traum ist es, die Show zu gewinnen – als erste Männer. Auch wenn es wahrscheinlich nicht möglich ist, dass wir beide gewinnen», scherzen die Brüder.

Klum: «Sehr positiv überrascht»

Teilnehmerin Fabienne (20) ist entzückt von ihren männlichen Model-Kollegen: «Ich finde es richtig cool. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es so viele verschiedene Männer-Arten gibt.»

An der diesjährigen Staffel nimmt auch die Geflüchtete Grace aus Syrien teil. Ihr Wunsch ist es, Model zu werden. In ihrem Heimatland habe sie nicht die Möglichkeit dazu gehabt, sagt sie. «In Syrien haben wir andere Träume. Alles, woran man denken kann, ist: Wie soll ich überleben?»

Eigentlich ist alles wie immer bei GNTM - junge, attraktive Menschen haben den Traum, eines Tages Model zu werden und auf dem Cover eines großen Mode-Magazins zu stehen - bloß, dass eben jetzt auch Männer dabei sind, die die gleichen Träume wahr werden lassen wollen. Heidi Klum zeigt sich begeistert von der neuen Manpower: «Ich bin sehr positiv überrascht.»