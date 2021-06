Mit uns an den Stadtstrand!

Sommerurlaub gefällig? Wir schicken euch an den Strand! Ganz ohne Reisebus-Gedrubbel oder Flughafen-Stress...

Radio Hagen präsentiert den Stadtstrand am Hengsteysee. Sommer pur! Flip Flops an, Sonnenbrille auf, Cocktail in die Hand. Die Beachbar wartet auf euch! Sommerurlaub mit Strand und Wasser? So klingt zu Hause!

