Mit Whatsapp in den Wald: Hintergründe für Videocalls kommen

Berlin (dpa/tmn) - Whatsapp-Nutzerinnen und -Nutzer erwarten neue Funktionen für Videoanrufe. Der Messenger wird mit jeweils zehn verschiedenen Filtern und Hintergründen ausgestattet, die in Videocalls aktiviert werden können, wie die Meta-Tochter mitteilt.

Die Videofilter sollen Gespräche demnach unterhaltsamer oder ausdrucksstärker machen. Die Hintergründe sollen helfen, private Räume oder Umgebungen vor neugierigen Blicken zu schützen, können aber auch einfach genutzt werden, um Videocalls kreativer zu gestalten.

Freie Ortswahl von Büro bis Wald

Mit dem Filter «Warm» kann man etwa für eine gemütliche Atmosphäre sorgen oder mit «Prismenlicht» dem Call etwas Künstlerisches verleihen. Die neuen Hintergründe erlauben es, sich ganz langweilig in ein Büro, aber auch an den Strand, in den Wald oder auch mitten in eine Party zu setzen.

Zudem soll sich die Qualität des eigenen Kamerabildes verbessern lassen, und zwar mithilfe der Optionen «Verfeinern» und «Low Light». Die neuen Effekte werden bei Einzel- oder Gruppenanrufen über das Effekt-Symbol oben rechts aufgerufen.

Es kann noch etwas dauern

Whatsapp plant nach eigenen Angaben, die neuen Funktionen im Laufe der kommenden Wochen für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar zu machen.