Mitfavoritin Gauff gewinnt Duell der Jungstars bei US Open

New York (dpa) - Die Weltranglistensechste hatte die drei Jahre jüngere Russin diese Saison bereits in der dritten Runde der French Open bezwungen und dabei in drei Sätzen mehr Probleme gehabt.

«Ich habe davon gelernt, aggressiver zu sein. Sie hat eine große Zukunft vor sich», sagte Gauff auf dem Platz im Arthur Ashe Stadium. Sie hat beim Grand-Slam-Turnier in New York als bestes Resultat bislang einmal das Viertelfinale erreicht.