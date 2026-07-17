Mitte August ist Springefest
Mitte August trifft sich Hagen wieder auf der Springe. Dafür sorgt das Springefest unter dem Motto: SEHEN. HÖREN. SCHMECKEN. Vom 14. bis zum 16. August gibt es ein Wochenende voller Musik, Kulinarik und Highlights für die ganze Familie.
Veröffentlicht: Freitag, 17.07.2026 13:41
Drei Tage Programm mit drei ganz unterschiedlichen Tagen.
Der Freitag steht ganz im Zeichen der 90er, vor der Bühne darf und soll getanzt und gefeiert werden - gerne im Neon-Outfit.
Samstag geht es mit Live-Musik und dem breiten gastronomischen Angebot weiter. Geburtstag wird auch gefeiert: Der Vespa Club Hagen wird 75 und bringt mit seinen kultigen Rollern italienisches Lebensgefühl auf die Springe.
Sonntag ist Familientag mit viel Programm. Dann stellen auch die Alt-Ford-Freunde ihre Schätzchen vor.
Neu in diesem Jahr ist der Springe-Garten, der an allen drei Tagen zum Entspannen, Verweilen und Genießen einlädt. Ein kleiner Vorgeschmack auf die IGA.