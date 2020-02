Mixed-Staffel zum WM-Auftakt Vierter

Wettbewerbe in Antholz

Beim Sieg von Titelverteidiger Norwegen landeten Franziska Preuß, Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll auf dem vierten Rang. Italien und Tschechien kamen in Südtirol auf die Plätze zwei und drei. Dem deutschen Quartett fehlten im Ziel 18,4 Sekunden auf den Medaillenplatz. Verfolgungs-Weltmeisterin Herrmann leistete sich eine Strafrunde, insgesamt benötigte das Quartett außerdem zehn Nachlader.

Bei den bis zum 23. Februar dauernden Titelkämpfen in der Südtirol-Arena geht es am Freitag (14.45/ZDF und Eurosport) mit dem Frauen-Sprint weiter. Am Samstag (14.45 Uhr) steht der Männer-Sprint auf dem Wettkampfprogramm, ehe am Sonntag die Verfolgungsrennen ausgetragen werden.

Leistete sich eine Strafrunde: Denise Herrmann. Foto: Hendrik Schmidt/dpa © Hendrik Schmidt (dpa) Leistete sich eine Strafrunde: Denise Herrmann. Foto: Hendrik Schmidt/dpa © Hendrik Schmidt (dpa)