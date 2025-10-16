Mobilfunk in Hagen

﻿Alle Standorte der Telekom unterstützen Notruf und Warnmeldungen. Bei Notrufen über die 112 wird der Feuerwehr zum Beispiel automatisch der Standort übermittelt.

Mittlerweile betreibt die Telekom 78 Mobilfunk-Standorte im Hagener Stadtgebiet, 39 weitere sollen in den nächsten Jahren gebaut werden. Dafür ist das Unternehmen allerdings auf die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit Grundstückseigentümern angewiesen