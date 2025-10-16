Mobilfunk in Hagen
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 16:52
Die Telekom will den Mobilfunk in Hagen weiter verbessern. Aktuell hat das Unternehmen einen neuen Mobilfunkstandort in Betrieb genommen. Der sendet mit 4G und 5G. Damit vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung in Hagen. Es steht mehr Bandbreite zur Verfügung und auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Nach Angaben der Telekom hat sich auch der Empfang entlang der Bahnstrecke Dortmund-Hagen-Köln verbessert.
Alle Standorte der Telekom unterstützen Notruf und Warnmeldungen. Bei Notrufen über die 112 wird der Feuerwehr zum Beispiel automatisch der Standort übermittelt.
Mittlerweile betreibt die Telekom 78 Mobilfunk-Standorte im Hagener Stadtgebiet, 39 weitere sollen in den nächsten Jahren gebaut werden. Dafür ist das Unternehmen allerdings auf die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit Grundstückseigentümern angewiesen