Moderator Giovanni di Lorenzo und der Zirkuspferd-Effekt

Bremen (dpa) - Der Moderator der Fernsehtalkshow «3nach9», Giovanni di Lorenzo, hat seit seinem Start als Gastgeber der Sendung im Jahr 1989 keine einzige Sendung verpasst. Natürlich sei er mal krank gewesen, erzählte der Journalist der Deutschen Presse-Agentur. Aber: «Ich mag diese Sendung so. Und wenn man etwas zusagt, dann hält man sein Wort.» Also habe er sich hingeschleppt, auch wenn es ihm nicht gut ging. Und dann sei jedes Mal der Zirkuspferd-Effekt eingetreten. «Wenn die Scheinwerfer angehen und die Musik ertönt, dann ist so viel Adrenalin im Blut, dann fühlt man sich topfit.» Nach der Talkrunde falle alles wieder in sich zusammen.

Die Sendung von Radio Bremen wurde erstmals am 19. November 1974 gezeigt und ist inzwischen die dienstälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Den 50. Geburtstag feiert das Moderations-Team Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am kommenden Freitag (15. November) mit einer Live-Sendung. Dazu wird neben anderen Gästen die erste «3nach9»-Moderatorin, Marianne Koch, erwartet. Sie präsentierte im Jahr 1974 gemeinsam mit Wolfgang Menge und Gert von Paczensky erstmalig «Unterhaltung zum Mitdenken» aus Bremen.