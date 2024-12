Moderator Johannes B. Kerner verehrt Udo Jürgens bis heute

Hamburg (dpa) - Der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner (59, «Der Quiz-Champion») ist nach wie vor ein großer Bewunderer des vor zehn Jahren gestorbenen Gesangsstars und Komponisten Udo Jürgens. «Ein unglaublicher Mensch, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Mir wird das Herz schwer, wenn ich an die letzten Gespräche mit ihm und seiner Lebensgefährtin denke», sagte Kerner der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er erinnerte sich dabei an seine letzte Begegnung mit dem österreichischen Entertainer Ende November 2014.

Kerner: Jürgens war viel mehr als ein einfacher Schlagersänger

«Nach seinem großen Konzert in der O2 World Arena in Hamburg war ich mit ihm und einem etwas größeren Kreis noch essen im Fischereihafenrestaurant am Hafen. Ich habe die Rechnung übernommen, weil mir das ein Anliegen war», sagte Kerner weiter. «Da hat er mich noch in der Nacht angerufen und gesagt, das nächste Mal zahle aber ich.» Bereits drei Wochen später war Jürgens tot, er starb am 21. Dezember 2014.

Für Kerner war Jürgens viel mehr als nur ein Musiker. «Er war ja kein Schlagersänger, sondern so etwas wie ein deutscher Chansonnier, sogar ein politischer Chansonnier, wenn man etwa an die Inhalte von "Griechischer Wein" oder auch "Ein ehrenwertes Haus" denkt.»

Es sei für ihn ein berufliches Lebensglück, dass er Jürgens nicht nur kennenlernen durfte - «sondern er mich so nah an sich herausgelassen hat». Am kommenden Montag (9. Dezember) wird Kerner, der mit seiner zweiten Ehefrau in der Hansestadt lebt und Vater von vier Kindern ist, 60 Jahre alt.