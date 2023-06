Modric träumt vom Titel mit Kroatien

Rotterdam (dpa) - Nach der nächsten Gala-Leistung des kroatischen Fußballstars Luka Modric geriet selbst der Trainer des besiegten Gegners ins Schwärmen. «Nur ein Wort: gewaltig», sagte der niederländische Bondscoach Ronald Koeman nach der 2:4-Niederlage nach Verlängerung im Halbfinale der Nations League gegen Kroatien.

«Auch wenn es ein Spieler des Gegners ist, kann ich nicht anders als zu sagen, dass auch ich das Spiel eines solchen Spielers genießen kann», sagte Koeman. «Er spielt so klug.»

Modric hatte im stimmungsvollen De-Kuip-Stadion von Rotterdam langsam begonnen, nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit aber immer mehr das Zepter an sich gerissen und am Ende mit einer wieder einmal überragenden Leistung seine Kroaten ins Finale geführt. Dort geht es am Sonntag ebenfalls in Rotterdam gegen den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Europameister Italien und Spanien, die sich nun in Enschede gegenüberstehen.

«Unsere Fans sind unglaublich»

Modric nahm nach der packenden Partie den Pokal für den Spieler des Spiels mit einem Lächeln entgegen, zufrieden ist er mit der Trophäe aber noch lange nicht. Nach vielen vergeblichen Anläufen in der Vergangenheit will der Mittelfeldstratege von Real Madrid endlich einen Titel mit Kroatien gewinnen. «Es wäre großartig, wenn er sich mit Gold belohnen würde», sagte Kroatiens Trainer Zlatko Dalic. 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland gab es Silber, im vergangenen Jahr bei der WM in Katar Bronze.

Gegen die Niederlande sorgte Modric in der 116. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung. Bei seiner Auswechselung kurz darauf wurde der 37-Jährige von den rund 15.000 kroatischen Fans mit Sprechchören gefeiert. «Unsere Fans sind unglaublich», sagte Modric.