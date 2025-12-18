Möglicher Stromanschlag in Berlin – wie gefährdet ist NRW?
Der mutmaßliche Brandanschlag auf die Stromversorgung im Südwesten Berlins legt weiterhin tausende Haushalte lahm. Sicherheitsbehörden ermitteln gegen linksextremistische Gruppen. NRW-Innenminister Reul warnt im Interview mit José Narciandi: Auch NRW könnte betroffen sein.
Veröffentlicht: Montag, 05.01.2026 15:01
Das komplette Interview
NRW-Innenminister zu Schutzmaßnahmen
Im Interview betonte Reul, dass die Gefahr eines ähnlichen Anschlags in Nordrhein-Westfalen real ist. Die Infrastruktur sei angreifbar und bisher nur unzureichend geschützt. Er kritisierte die langjährige Praxis, sensible Daten öffentlich zugänglich zu machen – eine sogenannte „Transparenteritis“, die potenziellen Tätern die Vorbereitung erleichtere.
Gleichzeitig machte Reul klar, dass absolute Sicherheit nicht möglich sei: Nicht jede Bahn- oder Stromtrasse lasse sich lückenlos überwachen. Betreiber kritischer Infrastruktur müssten daher mehr Verantwortung übernehmen und ihre Anlagen besser absichern.
Autor: José Narciandi