Möglicher Stromanschlag in Berlin – wie gefährdet ist NRW?

Im Interview betonte Reul, dass die Gefahr eines ähnlichen Anschlags in Nordrhein-Westfalen real ist. Die Infrastruktur sei angreifbar und bisher nur unzureichend geschützt. Er kritisierte die langjährige Praxis, sensible Daten öffentlich zugänglich zu machen – eine sogenannte „Transparenteritis“, die potenziellen Tätern die Vorbereitung erleichtere.

Gleichzeitig machte Reul klar, dass absolute Sicherheit nicht möglich sei: Nicht jede Bahn- oder Stromtrasse lasse sich lückenlos überwachen. Betreiber kritischer Infrastruktur müssten daher mehr Verantwortung übernehmen und ihre Anlagen besser absichern.





Autor: José Narciandi