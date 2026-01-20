Mordfall statt Bergrettung - Krimi mit Sebastian Ströbel

Lübeck (dpa) - Eric Seeler kann nicht aus seiner Haut: Der Polizist hat seinen Dienst zwar quittiert und kümmert sich jetzt als Sozialarbeiter um Jugendliche, seinen Ermittler-Instinkt hat er aber nicht verloren. Als einer seiner Schützlinge unter Mordverdacht gerät, startet er Nachforschungen - sehr zum Ärger der Kommissarin Hannah Vogt. Mit dieser Konstellation startet RTL eine vielversprechende, düstere Krimireihe. In der Hauptrolle: «Bergretter»-Star Sebastian Ströbel.

Auftakt für «Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi» ist am Dienstag (20. Januar) um 20.15 Uhr bei RTL sowie parallel bei RTL+. Die erste Folge trägt den Untertitel «Geld wie Heu».

Für Ströbel ist das Projekt schon allein landschaftlich ein Kontrastprogramm zu den «Bergrettern», schließlich finden die Dreharbeiten zur Serie nicht in den österreichischen Alpen, sondern in der Hansestadt Lübeck statt - praktisch für den Hamburger Familienvater.

Vom Charakter her ähnelt seine Figur des Ex-Polizisten Seeler zumindest im ersten Eindruck durchaus dem Bergretter Markus Kofler. Beide haben eine schwierige Familiengeschichte, beide umweht ein Hauch «einsamer Wolf», beide sind sehr empathisch und überschreiten auch mal Grenzen, wenn es darum geht, anderen zu helfen.

Blick in die Vergangenheit

Als treuen Begleiter hat Seeler den zotteligen Hund Gwena an seiner Seite, der ihm in seinem neuen Leben Halt geben soll. Um dem Zuschauer den Streetworker vorzustellen, stellen die Drehbuchautoren Mike Bäuml und Alexander Dierbach - der zugleich Regie führt - einen kurzen Rückblick voran. Der zeigt einen tödlichen Polizeieinsatz, nach dem Seeler seinen Job aufgab, und der ihn bis heute umtreibt.

Als Streetworker gibt er Jugendlichen in einem Strafersatzprogramm eine Chance. In einer Werft sollen sie gemeinsam ein altes Schiff aufmöbeln. Dabei gibt sich Seeler zwar als verantwortungsvoller Chef, der Grenzen setzt, aber auch mal ein Auge zudrückt, wenn einer seiner Schützlinge Mist baut. Nun aber steht einer unter Mordverdacht. Ein Yacht-Besitzer ist tot aufgefunden worden.

Kommissarin Hannah Vogt (Friederike Linke) ist alles andere als begeistert über Seelers Engagement. Mit seiner unkonventionellen Art kann sie wenig anfangen. «Da prallen Welten aufeinander», sagt Ströbel im RTL-Interview über die beiden Figuren. Hannah sei sehr korrekt und strukturiert, aber auch ein Stück weit in ihrer Familiengeschichte gefangen. «Das ist die Gemeinsamkeit zwischen allen Figuren, das Gefangensein in ihren Biografien.» Seeler sei instinktgesteuert, sehr impulsiv, emotional.

Misstrauen und Ablehnung

In dem Mordfall ist Seeler von der Unschuld seines Schützlings überzeugt. Anfangs wirkt es so, als würden sich der Sozialarbeiter und die Kommissarin regelrecht übertrumpfen wollen, als wollten alle beide recht haben mit ihren Ermittlungsansätzen. Auch Seelers früherer Polizeikollege Tarek Duman (Özgür Karadeni) ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Doch die Situation spitzt sich zu, es gibt eine weitere Leiche.

«Einsatz Seeler» ist ein spannender Krimi mit emotionaler Tiefe, düsterer Atmosphäre und starken Darstellern. Es geht um mehr als um einen Mordfall. Es geht um Umweltverschmutzung und illegale Machenschaften, um Resozialisierung und Vertrauen, um Frieden mit sich selbst und um die Suche nach einem ganz eigenen Weg.