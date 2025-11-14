Navigation

Morgan Freeman kämpft gegen KI-Kopien seiner Stimme

Veröffentlicht: Freitag, 14.11.2025 08:16

Dass seine Stimme von KI imitiert wird, ist für Morgan Freeman ein rotes Tuch. Beim Schutz seiner Stimme setzt der Schauspieler auf die Unterstützung von Anwälten und Gewerkschaften.

Morgan Freeman
© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Morgan Freeman wehrt sich gegen KI-Repliken seiner Stimme. «Ich bin ein bisschen sauer», sagte der 88-Jährige im Interview mit «The Guardian». Er sei wie jeder andere Schauspieler: «Imitiert mich nicht mit Falschheit. Ich mag das nicht und werde bezahlt, diese Dinge zu tun. Wenn ihr das also ohne mich macht, dann beraubt ihr mich.»

Nach dem Tod von James Earl Jones, der Darth Vader in «Star Wars» seine ikonische Stimme verlieh, wird diese mithilfe künstlicher Intelligenz weiterverwendet – mit seinem Einverständnis. Der Schauspieler hatte der Nachbildung seiner Stimme durch KI zugestimmt. Freeman («Sieben», «Bruce Allmächtig») wehrt sich gegen solch eine Nutzung seiner KI-generierten Stimme: «Naja, ich sage es mal so, meine Anwälte sind sehr, sehr beschäftigt.» Gefragt, ob es bereits entdeckte und verfolgte Fälle gebe, sagte Freeman: «Viele, ja. Ziemlich viele.»

Freeman zählt auf Gewerkschaften

Auch von der gänzlich von KI generierten Schauspielerin Tilly Norwood ist Freeman kein Fan. «Niemand mag sie, weil sie nicht real ist, also wird das nicht klappen in Filmen oder im Fernsehen.» Er zählt dabei auch auf Gewerkschaften: «Die Aufgabe der Gewerkschaft ist es, dafür zu sorgen, dass Schauspieler weiterhin schauspielern können, da wird es einen Konflikt geben.»

© dpa-infocom, dpa:251114-930-291740/1

Weitere Meldungen

Vor 40 Jahren schufen Tears for Fears ein Popmeisterwerk

Kultur Das Album «Songs from the Big Chair» machte die britische Band Tears for Fears weltbekannt und gilt als einflussreicher Klassiker der Popgeschichte. Zum 40.

Tears for Fears

Helene Fischer zum Vergleich mit Taylor Swift

Künstlerbesuche Ist Helene Fischer die deutsche Taylor Swift? Das sagt die Sängerin selbst über den Vergleich.

Helene Fischer

Rap-Superstar Cardi B bringt viertes Kind zur Welt

Künstlerbesuche Im September brachte Cardi B nicht nur ihr zweites Album heraus, sondern gab auch ihre Schwangerschaft bekannt. Nun ist der Nachwuchs da - und die Mama «gesund und glücklich».

Cardi B
skyline