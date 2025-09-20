Navigation

Moskaus Konkurrenz zum ESC: Über 20 Länder auf der Bühne

Veröffentlicht: Samstag, 20.09.2025 21:11

Russland hat wegen des Kriegs gegen die Ukraine schon viermal nicht beim Eurovision Song Contest mitmachen dürfen. Nun lädt Moskau zu seiner eigenen Veranstaltung ein.

Intervision Song Contest in Russland
© Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Intervision

Moskau (dpa) - Die russische Gegenveranstaltung zum Eurovision Song Contest (ESC), der internationale Musikwettbewerb Intervision, hat in Moskau mit einer Botschaft von Präsident Wladimir Putin begonnen. Für alle Länder gehe es um eine freie Entwicklung, um eine Bewahrung ihrer Identität, sagte der Kremlchef. «Gerade die Achtung vor traditionellen Werten, zur Vielfalt der Kulturen ist die grundlegende Idee des Wettbewerbs und inspiriert die Teilnehmer, künstlerische Höhen zu erreichen.» 

Das musikalische Wetteifern findet nach Angaben der Organisatoren vor etwa 11.000 Zuschauern in der Moskauer Konzerthalle Live Arena statt. Unmittelbar vor dem Auftritt der aus Australien stammenden Sängerin Vassy (Vasiliki Karagiorgos), die für die USA angekündigt war, teilten die Moderatoren mit, dass sie doch nicht teilnehmen werde. Die Veranstalter begründeten dies mit angeblichem «beispiellosen politischen Druck der australischen Regierung». Die Sängerin war bereits eine Ersatzkandidatin. Der zuvor für die USA angekündigte Musiker B Howard (Brandon Howard) hatte am Mittwoch aus «unvorhergesehenen familiären Gründen» seine Teilnahme abgesagt.

Russlands staatlicher Erster Kanal überträgt die etwa dreieinhalbstündige Show. Über den Siegersong soll eine aus den Teilnehmerländern zusammengesetzte internationale Jury entscheiden. 

Zu den mehr als 20 Teilnehmerländern zählen frühere Sowjetrepubliken wie Belarus, Kasachstan oder Usbekistan, aber auch mit Russland befreundete Länder in der Staatengruppe Brics wie China, Indien, Brasilien und Südafrika.

Konservativer Gegenentwurf zur Eurovision 

Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland schon viermal nicht beim ESC mitsingen dürfen. Intervision gilt als Putins konservativer Gegenentwurf zur Eurovision. Es werde «keine Perversionen und Verhöhnungen der menschlichen Natur» geben, sagte Außenminister Sergej Lawrow mit Blick auf den liberalen und queer-freundlichen ESC.

© dpa-infocom, dpa:250920-930-63850/2
Intervision Song Contest in Russland
Zu den Teilnehmerländern des Wettbewerbs zählen frühere Sowjetrepubliken wie Belarus, Kasachstan oder Usbekistan, aber auch mit Russland befreundete Länder in der Staatengruppe Brics wie China, Indien, Brasilien und Südafrika.© Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
Zu den Teilnehmerländern des Wettbewerbs zählen frühere Sowjetrepubliken wie Belarus, Kasachstan oder Usbekistan, aber auch mit Russland befreundete Länder in der Staatengruppe Brics wie China, Indien, Brasilien und Südafrika.
© Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
Intervision Song Contest in Moskau
Musiker und Musikerinnen aus 23 Ländern nehmen in Moskau an einer Konkurrenzveranstaltung zum ESC teil. (Archivbild)© Ulf Mauder/dpa
Musiker und Musikerinnen aus 23 Ländern nehmen in Moskau an einer Konkurrenzveranstaltung zum ESC teil. (Archivbild)
© Ulf Mauder/dpa

Weitere Meldungen

«Wackelkontakt»- Oimara: Wiesn-Hit nicht das wichtigste Ziel

Künstlerbesuche Sein Hit «Wackelkontakt» wurde beim Après-Ski rauf und runter gespielt und ist auch der Favorit für den Wiesn-Hit.

Konzert: Sänger Oimara

Konzertfilm oder Doku? – Taylor Swift kommt erneut ins Kino

Kino & TV Sie hat den Konzertfilm in den Kinos groß gemacht und will es wieder tun: Taylor Swift zeigt ihren Fans zum Album-Release Anfang Oktober exklusive Videos.

Taylor Swift

Spielerisch an Spitze: Ed Sheeran mit «Play» auf Platz eins

Künstlerbesuche Auf der Eins der Album-Charts hat sich wieder was getan. Bei den Singles dagegen steht «Golden» zum siebten Mal auf der Top-Position.

Ed Sheeran
skyline