München einziger Bewerber für Champions-League-Finale 2028

München (dpa) - Nur drei Jahre nach dem Endspiel 2025 dürfte das Finale der Champions League erneut in München ausgetragen werden. Deutschland und die bayerische Landeshauptstadt sind die einzigen Interessenten für das wichtigste Spiel im europäischen Clubfußball im Frühjahr 2028.

Nach Angaben der Europäischen Fußball-Union ist die Interessenbekundung nicht bindend - bis Juni 2026 muss München noch offizielle Bewerbungsunterlagen und ein finales Konzept einreichen. Im September 2026 wird die Partie dann - zugleich mit anderen Europacup-Endspielen der Männer und Frauen - vom UEFA-Exekutivkomitee vergeben.

Sechstes Königsklassen-Endspiel in München?

Erst im vergangenen Mai hatte in der Allianz Arena Paris Saint-Germain das Champions-League-Endspiel gegen Inter Mailand mit 5:0 gewonnen. Das Stadion im Norden von München war davor bereits Austragungsort des «Finales dahoam», das der FC Bayern 2012 gegen Chelsea verlor. Zuvor hatten im Münchner Olympiastadion drei Endspiele in der Königsklasse stattgefunden.

Das Champions-League-Endspiel in der aktuellen Saison steigt in Budapest, ein Jahr später ist das Estadio Metropolitano von Atlético Madrid an der Reihe. Für das Jahr 2029 hinterlegten bereits London mit dem Wembley-Stadion und das zuletzt umgebaute Camp Nou in Barcelona ihr Interesse.