Münster-«Tatort» holt schlechteste Quote seit 2011

Weniger Klamauk-Krimi-Lust in Zeiten des Krieges: So lässt sich die vergleichsweise geringe Zuschauerzahl für den immer noch sehr erfolgreichen Münster-«Tatort» am Vortag deuten.

© Thomas Kost/WDR/Bavaria Fiction GmbH/dpa