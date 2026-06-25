Muschelsalat startet bald wieder
Der Hagener Muschelsalat feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum.
Vom 11. Juli bis zum 26. August gibt es wieder kostenlose Konzerte, Artistik, Theater und Akrobatik unter freiem Himmel an verschiedenen Orten in Hagen.
Veröffentlicht: Donnerstag, 25.06.2026 09:43
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Los geht es am 11. Juli mit einem Muschelsalat-Takeover beim „Vielfalt tut gut“ Festival im Dr.-Ferdinand-David-Park.
Danach folgen weitere Veranstaltungen unter anderem im Volkspark, im Stadtgarten und im Hameckepark.
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