Musiklegenden kommen durch KI auf die ProSieben-Bühne

Unterföhring (dpa) - Ein Duett mit Elvis Presley? Oder mit Whitney Houston? An sich unmöglich, sind die beiden Musiklegenden doch längst gestorben. Mithilfe modernster Technik bringen der Sender ProSieben und die Plattform Joyn sie jedoch zurück auf die Bühne, wo sie in einer neuen Musikshow mit aktuellen Popstars performen.

«Staying Alive - Stars singen mit Legenden», heißt die Show, die auf Künstliche Intelligenz (KI) und Doubles setzt, die den Zuschauerinnen und Zuschauern nach Angaben einer Sprecherin den Eindruck vermitteln sollen, «die Musiklegenden stünden wahrhaftig auf der Bühne».

Die No Angels werden dabei mit Elvis Presley zu hören sein. Sasha versucht sich am Duett mit Amy Winehouse, Alvaro Soler beim Gesang mit Whitney Houston. Und das Publikum bekommt auch zu hören, wie der frühere Sunrise-Avenue-Sänger Samu Haber mit Queen-Frontmann Freddie Mercury klingt. Am Ende kann das Publikum über den besten Auftritt abstimmen. Aufgezeichnet werde die Show von Ende Oktober an, teilte ProSieben weiter mit.