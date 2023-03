Muslime und Christen brechen zusammen das Fasten

In Wehringhausen haben Christen und Muslime zusammen das Fasten gebrochen. Am Freitagabend haben der Verein Hagen ist Bunt, das Volme Kulturforum und die Integrationsagentur Diakonie-Ruhr ein gemeinsames Fastenbrechen organisiert. In einer Fragerunde konnten die Teilnehmer mehr über die jeweils andere Religion lernen, nach Sonnenuntergang wurde dann zusammen gegessen. Die Veranstaltung stand im Zeichen der Internationalen Woche gegen Rassismus. Christen und Muslime sollen sich durch die Begegnung besser kennenlernen und so auch Vorurteile abbauen.

