Mut passt in jede Tasche

Veröffentlicht: Montag, 25.11.2024 21:09





Veex e.V. ist ein Institut für erfahrungsorientiertes Lehren und Lernen. Es hat sich mit der Fernuniversität Hagen zusammengeschlossen und ein Projekt ins Leben gerufen, in dem Kindern auf kreative und interaktive Weise das Konzept "Heldentum" näher gebracht wird und zeigt, dass wirklich jeder eine Heldin oder ein Held sein kann. Die Schirmherrschaft übernimmt der Prorektor der Fernuniversität, Dr. Stefan Stürmer. Finanziell gefördert wird das Projekt von der Aktion Mensch. Trotzdem fällt für die Organisation ein Eigenanteil an, weswegen sie sich über jede Spende freut.