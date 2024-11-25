Mut passt in jede Tasche

Jeder kann Held sein
Veröffentlicht: Montag, 25.11.2024 21:09
Veex e.V. ist ein Institut für erfahrungsorientiertes Lehren und Lernen. Es hat sich mit der Fernuniversität Hagen zusammengeschlossen und ein Projekt ins Leben gerufen, in dem Kindern auf kreative und interaktive Weise das Konzept "Heldentum" näher gebracht wird und zeigt, dass wirklich jeder eine Heldin oder ein Held sein kann. Die Schirmherrschaft übernimmt der Prorektor der Fernuniversität, Dr. Stefan Stürmer. Finanziell gefördert wird das Projekt von der Aktion Mensch. Trotzdem fällt für die Organisation ein Eigenanteil an, weswegen sie sich über jede Spende freut.
Kreatives Projekt
Schüler und Schulklassen werden aufgerufen, sich dieses Jahr kreativ mit dem Thema auseinanderzusetzen. Format ist den Teilnehmern überlassen. Ob Bild, Choreographie, Video o.ä. - Hauptsache in einem gewissen Rahmen (Songs nicht länger als 3 Minuten, Bilder nicht größer als A3 etc.). Startgebühr ist 10€, der Gewinner kriegt 500€ als Preis. Außerdem wird es wieder die Heldengala in der Fernuni geben, bei der (Alltags)Helden aus der Region geehrt werden. Ziel des Projektes soll es sein, Kindern spielerisch den Wert beizubringen, etwas für die Gesellschaft zu tun.