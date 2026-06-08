„Mut passt in jede Tasche“
Unter diesem Motto beschäftigen sich zurzeit Schüler von 10 Hagener Schulen mit der Frage, wo heldenhaftes Handeln beginnt. Hintergrund ist ein von der Aktion Mensch gefördertes Projekt, das das Veex Institut für erfahrungsorientiertes Lehren und Lernen jetzt schon zum zweiten Mal zusammen mit der Fernuniversität veranstaltet.
Veröffentlicht: Montag, 08.06.2026 13:48
Abschließender Höhepunkt des Projekts ist die Held*innen Gala am 11. Juli. Hier werden im Laufe des Abends die Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben.
Ab Anfang Juli kann für die Beiträge über QR Codes online abgestimmt werden. Auch der noch geheime Alltagsheld oder die Alltagsheldin wird dann feststehen. Im letzten Jahr wurde hier unter anderem die Hagener Feuerwehr ausgezeichnet.