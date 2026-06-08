 „Mut passt in jede Tasche“

Abschließender Höhepunkt des Projekts ist die Held*innen Gala am 11. Juli. Hier werden im Laufe des Abends die Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben.

Ab Anfang Juli kann für die Beiträge über QR Codes online abgestimmt werden. Auch der noch geheime Alltagsheld oder die Alltagsheldin wird dann feststehen. Im letzten Jahr wurde hier unter anderem die Hagener Feuerwehr ausgezeichnet.