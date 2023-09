Nach 15 Jahren Pause: Das «Quiz Taxi» rollt wieder

Berlin (dpa) - Thomas Hackenberg und sein «Quiz Taxi» sind zurück. Von Montag an rollt das mobile Quizstudio wieder montags bis freitags um 18.55 Uhr durch das Vorabendprogramm von Kabel Eins.

Hackenberg steuerte das «Quiz Taxi» bereits von 2006 bis 2008 für den Sender: «Unser Planet wurde in den letzten 15 Jahren ganz schön runtergerockt. Es wird Zeit, dass zumindest die gute Laune mal wieder zurück auf die Straße kommt», sagte der 61-Jährige im Kabel-eins-Interview. Sein Gefährt ist heute moderner als damals: «Das Fahrzeug selbst hat so ziemlich alle Assistenzsysteme an Bord, die es gibt. Selbst wenn ich es darauf absehen würde, kann ich kein anderes Auto, geschweige denn irgendwelche Leute auf irgendwelchen Zebrastreifen rammen. Die Karre bremst von allein und mit Schmackes.»

750 Folgen in rund 30 Städten

Das «Quiz Taxi» der Nullerjahre war in rund 750 Folgen in 30 Städten unterwegs - von Aachen über Kitzbühel, Köln, Leipzig und Mallorca bis Würzburg. An den Spielregeln hat sich jetzt nicht viel geändert. Ahnungslose Fahrgäste steigen bei Thomas Hackenberg ein - und werden zu Kandidaten einer Fernsehshow. Für richtig beantwortete Quizfragen können sie Hunderte Euro gewinnen. Es gibt drei Joker: den Passanten-Joker, den Telefon-Joker und - neu - den Online-Joker. Und es gibt drei «Leben»: Bei der dritten falschen Antwort verlieren die Fahrgäste den erspielten Betrag und müssen sofort an Ort und Stelle aussteigen.

Bei der «Rote-Ampel-Challenge» gibt es an einer roten Ampel 250 Euro, wenn in 20 Sekunden eine bestimmte Anzahl richtiger Lösungen auf eine Frage genannt wird (zum Beispiel: «Nenne sechs der beliebtesten männlichen Vornamen des Jahres 2022.»). Ein «Leben» wird bei dieser Challenge nicht riskiert. Bei der «Masterfrage» am Ende der Fahrt stehen Fahrgäste vor der Entscheidung: Verdoppeln oder gar nichts?

Das britische Original heißt «Cash Cab» und hat weltweit Ableger: unter anderem in den USA, in den Niederlanden, in Japan und Spanien.