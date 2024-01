Nach Bernstein-Tod: Besondere Andacht in Stadion-Kapelle

Berlin (dpa) - In der Kapelle im Berliner Olympiastadion wird am Sonntag vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf des plötzlich gestorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein gedacht.

«Es ist der einzige Ort im Olympiastadion, an dem VIP-Gäste, Fans aus der Ostkurve oder auch aus der Clubleitung zusammenkommen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag eine würdige, schöne Andacht für Kay hinbekommen», sagte Stadionpfarrer Bernhard Felmberg dem «Tagesspiegel». Man werde ein Bild von Bernstein und eine Kerze aufstellen.

Viele Aktionen geplant

Im und um das Stadion sind viele weitere Aktionen geplant, um an den Clubchef zu erinnern. Bernstein war am Dienstag im Alter von 43 Jahren überraschend gestorben. Das Spiel gegen Düsseldorf (13.30 Uhr) ist das erste für den Fußball-Zweitligisten seit der Nachricht. In der Stadion-Kapelle findet vor jedem Spiel eine Andacht statt.

Er finde es richtig, dass Hertha schon wieder spiele, sagte Felmberg. «Man sollte Trauer nicht unterdrücken, es tut außerdem gut, zusammen zu trauern», sagte der 58-Jährige.

Bernstein habe häufiger die Kapelle besucht. Eine Andacht habe es ihm besonders angetan, so der Pfarrer. «Er erzählte mir danach, dass er Tränen der Rührung in den Augen hatte. Seitdem umarmte er mich jedes Mal, wenn wir uns begegnet sind. Er war sehr dankbar, dass wir das als Ehrenamtliche für Hertha machen», sagte der Pfarrer.